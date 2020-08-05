

الرياض 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة رقم (64) لحملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية من خريجي هذا العام 1441 .

وأفادت بأنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي الأولي ومواعيد المراجعة والمتطلبات من المقبولين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف بوزارة الداخلية على منصة (أبشر توظيف) على الرابط التالي : https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs

// انتهى //





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إعلان نتائج القبول المبدئي لبرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة رقم (64) لحملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.