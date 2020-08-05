فيديو متداول للحظة سرقة مريض سيارة إسعاف من أحد المستشفيات في جدة

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وثّق مقطع فيديو متداول لحظة قيام مريض بأحد المستشفيات في جدة بسرقة سيارة إسعاف، فيما حاول البعض إيقافه دون جدوى.

وأظهر الفيديو، المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، محاولة شخص الخروج بسيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، فيما أوضح أحد شهود العيان وقت الحادث أن الشخص الموجود داخل السيارة مريض ويحاول سرقتها للخروج من المستشفى.

وحاول رجال الأمن بالمستشفى إيقافه، إلا أن المريض أغلق أبواب السيارة، وراوغهم في قيادتها، وتمكن في النهاية من الفرار بعيداً عنهم، فيما لم يظهر الفيديو ماذا حدث بعد ذلك، كما لم يصدر من الهلال الأحمر أي تعليق رسمي بشأن ملابسات المقطع المتداول وتوقيت حدوثه.



