الجوازات: آلية محددة لحصول العاملة على «خروج نهائي» بعد وفاة الكفيل

في حال رغبة المستفيد
جددت المديرية العامة للجوازات، التذكير بالإجراءات التي يجب اتباعها حتى يحصل المكفول على تأشيرة خروج نهائي في حالة وفاة كفيله.
جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين مفاده: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. والدي توفي ويوجد خادمة باسمه وأبغى أسوي لها خروج نهائي.. كيف الإجراءات؟ وشكرًا».
وأجابت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» قائلةً: «في حال رغبة المستفيد في الحصول على تأشيرة خروج نهائي، يتم الإجراء بمراجعة المستفيد مع أحد الورثة للشؤون القانونية لمنحه تأشيرة خروج نهائي بناءً على طلب المستفيد وأحد الورثة.. سعدنا بتواصلك».
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