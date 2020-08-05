تنبيهات من «الأرصاد» لـ3 مناطق.. و«الدفاع المدني» يحذر

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى أمطار رعدية على منطقة نجران يصحبها نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني مدى الرؤية. وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وجريان السيول؛ ما يتسبَّب في شبه انعدام في الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة والنماص والمجاردة وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ٨ مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد؛ إلى ضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة، والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار ، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر.

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ونوه بضرورة المتابعة والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي، وعلى الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني: ‏https://www.998.gov.sa.

كما أصدرت الأرصاد تنبيهًا إلى حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، توقَّع رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مشيرةً إلى أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد، تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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