السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت



بيروت 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 80 قتيلاً وأكثر من أربعة آلاف جريح.

وأفاد وزير الصحة العامة في لبنان حمد حسن اليوم "أنّ حصيلة الوفيات في الانفجار قاربت الـ80، لكن هناك المئات من الاتصالات للسؤال عن جرحى ومفقودين"، مشيرًا إلى أن "رقم الضحايا إلى تصاعد، في ظل أكثر من 4000 جريح، عدد كبير منهم حالاتهم خطرة".

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12:12ت م

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