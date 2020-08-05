السعودية اليوم / رئيس مركز السهي يتابع آثار الأمطار وعمليات إزالة تصريف المياه



صامطة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

تفقد رئيس مركز السهي التابع لمحافظة صامطة عبدالله بن أحمد السهلي اليوم ، الأعمال لتصريف ونزح المياه ومخلفات الأمطار التي شهدتها أحياء وشوارع وميادين المركز ، وتابع جهود بلدي المركز حيال ذلك.

وشدد السهلي ، على الجهات المعنية ، بضرورة تكثيف الأعمال المبذولة حفاظاً على الأرواح والممتلكات ، مقدماً شكره لجميع الجهات المشاركة على ما قامت به من تضافر للجهود .

بدورها واصلت بلدية السهي أعمالها الميدانية المكثفة بتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول إثر الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية التي تشهدها عموم منطقة جازان حالياً.

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11:18ت م

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