الأرصاد عن طقس الاثنين.. غبار وسماء غائمة وسحب رعدية

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توقعت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كذلك على كل من منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية، خاصة الأجزاء الشرقية منها، وتمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بما فيها الأجزاء الساحلية.
وأضافت: تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.
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