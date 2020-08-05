أخبار السعودية اليوم.. «الجوازات» تعلق على فتح المنافذ البرية.. و«الحصيني» يتوقع موعد انتهاء الصيف بالمملكة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث سجلت وزارة الصحة، 1342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، فيما تمكنت قوات الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من إنقاذ بعض الأشخاص الذين احتجزتهم مياه الأمطار وذلك عبر تنفيذ الخطط الخاصة بالأمطار بنشر دوريات السلامة والإشراف الوقائي وفرق الإنقاذ المائي والتمرك، وإلى التفاصيل:

سيول نجران تقطع 100 كيلو متر.. والدفاع المدني: احذروا مناطق الخطر

يتواصل استمرار جريان السيول في منطقة وادي نجران لليوم العاشر دون انقطاع؛ حيث قطعت مياه السيل مسافات طويلة وصلت إلى 100 كيلومتر، وتجاوز سيل وادي نجران محافظة خباش، والتي تبعد عن مركز المنطقة بحوالي 80 كلم، وذلك دون تأثير على الخدمات وحالة الطرق، كما شدّد الدفاع المدني على ضرورة الابتعاد من مناطق الخطر المجاورة من وادي نجران، مؤكدًا أنه لم يسجل أي حالة طوارئ بسبب السيول.

رسميًا.. إعلان نسبة إصابات كورونا الجديدة بين الذكور والإناث

أعلنت وزارة الصحة، أنَّ الحالات المسجلة بفيروس كورونا وعددها 1342حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 40% والذكور 60%، لافتةً إلى أنه تم إجراء (54325) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

الصحة تعلن تعافي 1635 شخصًا.. وتسجيل 1342 إصابة جديدة.. ووفاة 35 حالة

كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 1342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 281435 حالة إصابة، موضحة أنه تمَّ تسجيل 1635 حالة شفاء من الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 243,688 حالة تعافٍ، بينما تمَّ تسجيل 35 حالة وفاة؛ ليصل الإجمالي إلى 2984 حالة وفاة.

وزارة الصحة تعلن الأرقام التفصيلية للتعافي من كورونا بالمدن والمحافظات

تصدرت مدينة الهفوف قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلة شفاء 193 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 243,688 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد حتى الآن، وجاءت الرياض في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 96 حالة، وتعافى 90 في الطائف و89 في مكة المكرمة و81 في بريدة و66 في كل من الدمام والمبرز و56 في حائل و48 في خميس مشيط و44في حفر الباطن.

خريطة رسمية للمدن والمحافظات الأعلى والأقل تسجيلًا لكورونا

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة والبالغ عددها اليوم الثلاثاء، 1342إصابة، وجاءت الرياض في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 97 إصابة جديدة، كما جاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية وسجلت 56 حالة، كما تمَّ تسجيل 53 في كل من المدينة المنورة وحفر الباطن و51 في الدمام و50 في خميس مشيط و48 في الهفوف و43 في بريدة و42 في أبها و40 في جدة و36 في جازان.

بعد 72 حادثة.. شرطة الرياض تضبط إثيوبيين يسرقان المركبات

قال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس: إنَّ الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة أطاحت باثنين من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، امتهنا كسر زجاج المركبات أثناء وقوفها وسرقة المقتنيات الشخصية منها، موضحًا أنه تم ضبطهما متلبسين أثناء شروعهما بارتكاب إحدى جرائمهما بحي السليمانية، وأقرّا بارتكاب (72) حادثة، واستيلائهما على (50) جهازًا منها حواسب آلية وأجهزة لوحية وجوالات متنوعة.

حادث تصادم مروع في الباحة.. ووفاة وإصابة ٣ أشخاص

أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أنَّ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغًا عن حادث تصادم على الرقم 997 الموقع بالقرب باتجاه بيشة قبل نقطة تفتيش الجعبة.

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تم نقل بعضهم إلى المستشفى.. مدني جدة يفك احتجاز ١٠ أشخاص

كشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، عن أن الإدارات العامة للدفاع المدني بمحافظات المنطقة استعدت منذ وقت مبكر؛ لتنفيذ الخطط الخاصة بالأمطار، وذلك بنشر دوريات السلامة والإشراف الوقائي وفرق الإنقاذ المائي والتمركز في المحاور الرئيسية والنقاط المهمة ومواقع السدود. كما تم تفعيل غرف عمليات الطوارئ؛ لتنفيذ خطة الأمطار بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لمباشرة أعمالهم كلٌ حسب اختصاصه.

يُشكّل خطورة على المنطقة.. ضبط حوش مُخالف لتصنيع الكنب والأثاث

قامت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بضبط حوش مخالف يتم بداخلة تصنيع الكنب والأثاث بطرق عشوائية، يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المنشآت وأماكن حفظ وتخزين المواد.

«الجوازات» توضح حقيقة فتح المنافذ البرية يوم 9 أغسطس

فنّدت المديرية العامة للجوازات حقيقة ما يُشاع عن فتح المنافذ البرية يوم 9 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أنّه في حال صدور قرار بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه رسميًّا.

4 أسباب لـ«تهيج القولون».. عالم مسرطنات يوضح الأعراض والوقاية

أوضح العالم المتخصص في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، أن تهيج القولون ليس مرضًا ولكنه عرض تسببه عوامل عدة، مشيرًا إلى أن من أسباب تهيّج القولون تناول مهيجات القولون مثل الفلفل وغيره، أو الإمساك ونقص الألياف في الطعام أو القلق والتوتر والحالة النفسية للشخص، أو الإضافات الصناعية للطعام والتي تضاف لتحسين الطعم ولتغطية عيوب التصنيع أو لحفظ المنتج فترة أطول.

بالفيديو.. «الحصيني» يتوقع موعد انتهاء فصل الصيف في المملكة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، انتهاء فصل الصيف في المملكة، في 18 محرم من العام 1442هـ، مشيرٌا إلى أن المملكة تمر حاليًا بموسم «طباخ التمر»؛ حيث مضى طباخ العنب وطباخ اللون والذي فيه يتحول التمر من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر

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