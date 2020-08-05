السعودية اليوم / محافظ بيش يتابع الحالة المطرية وأعمال الجهات المعنية ميدانيا



بيش 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

تابع محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحه أمس ، الحالة المطرية التي شهدتها محافظة بيش واطمئن على خطط الطوارئ التي تنفذها الجهات المختصة لمواجهة الأمطار التي هطلت بشكل كثيف على المحافظة ومراكزها .

ووقف على عملية تصريف مياه الأمطار في الطرق والعمل على تهيئتها ومعالجة كافة العوائق التي تواجه العاملين في بلدية محافظة بيش.

وأوضح المحافظ ، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه يتابعان تفاصيل التقلبات الجوية التي تشهدها جميع أنحاء المنطقة ويؤكدان أهمية العمل على معالجة كافة الأضرار وتهيئة الطرق ومعالجة كافة الملاحظات الحالية, إلى جانب متابعة سير أعمال كافة الجهات الحكومية الأمنية منها والخدمية .

وبين أن المحافظة تتابع كافة العوائق وترصد الملاحظات في تنفيذ المشاريع بما في ذلك الإجراءات المتخذة من قبل البلدية مسبقاً تجاهها.

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10:48ت م

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