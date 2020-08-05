السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ حاكم السعودية اليوم جامايكا بذكرى استقلال بلاده



الرياض 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جامايكا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

10:42ت م

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الرياض 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس باتريك ألين حاكم عام جامايكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جامايكا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:42ت م0030

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