السعودية اليوم / ليبيا : تسجيل : 161 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و3 وفيات



طرابلس 15 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس «

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى 4063 حالة، بينها 3345 حالة نشطة، بيما تعافى 625 شخصًا، وتوفي 93 حالة.

// انتهى //

06:22ت م

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طرابلس 15 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس « كورونا » في ليبيا، فضلًا عن تسجيل 3 وفيات، و8 حالات شفاء.وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى 4063 حالة، بينها 3345 حالة نشطة، بيما تعافى 625 شخصًا، وتوفي 93 حالة.// انتهى //06:22ت م0004

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