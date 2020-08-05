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فور وقوع انفجار بيروت .. السعودية أول دولة تحركت لمساعدة لبنان عملياً و ميدانياً
متابعات الخليج 365 - الرياض
سارع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية في بيروت عبر الجمعيات الطبية التي يمولها على مجمل الاراضي اللبناني ، بتسيير فرق إسعاف جمعية سبل السلام من شمال لبنان الى بيروت للمساعدة في نقل جرحى انفجار بيروت .
وانتقل فريق طبي من مركز الأمل الطبي في عرسال التابع لمركز الملك سلمان لمواكبة أعمال الإجلاء الطبي و تقديم الخدمات الطبية الاسعافية و خدمات الرعاية الصحية الطارئة في بيروت .
وأعلن مركز الامل عن قيامه بحملة جمع الدم لتلبية الاحتياج الكبير للمصابين و الجرحى في مشافي بيروت
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