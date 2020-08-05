وقال دياب في كلمة ألقاها مساء اليوم: إنها نكبة، لا نستطيع تجاوزها إلا بعزيمة وإصرار. وما حصل اليوم لن يمرَّ من دون حساب، وسيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن.انفجار بيروت

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن ما حدث نكبة لا نستطيع تجاوزها إلا بعزيمة وإصرار.. ولن يمرَّ دون حساب

رئيس الوزراء اللبناني يناشد الدول الصديقة الوقوف إلى جانب بلاده وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-05 ناشد رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب الدول الصديقة الوقوف إلى جانب لبنان لتداوي جراح شعبها. وقال دياب في كلمة ألقاها مساء اليوم: إنها نكبة، لا نستطيع تجاوزها إلا بعزيمة وإصرار. وما حصل اليوم لن يمرَّ من دون حساب، وسيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 Advertisements 12:11 AM

اخر تعديل 05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 12:20 AM

قال إن ما حدث نكبة لا نستطيع تجاوزها إلا بعزيمة وإصرار.. ولن يمرَّ دون حساب

ناشد رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب الدول الصديقة الوقوف إلى جانب لبنان لتداوي جراح شعبها.

وقال دياب في كلمة ألقاها مساء اليوم: إنها نكبة، لا نستطيع تجاوزها إلا بعزيمة وإصرار. وما حصل اليوم لن يمرَّ من دون حساب، وسيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن.