شكرا لمتابعة خبر عن عضو شورى ينتقد زراعة قرية بحائل بالأشجار البلاستيكية والبلدية ترد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

رفض عضو مجلس الشورى عبدالله عبدالكريم السعدون، تزيين بلدية حائل بالأشجار البلاستيكية بدلا من الطبيعية، وذلك في قرية الجحفة 120كم شرق حائل، خاصة أن هذة المنطقة مناسبة للزراعة الطبيعية على حسب قوله.

وأوضح "السعدون" في تغريدة له عبر "تويتر" "هل تصدقون أن أشجار البلاستيك تزيّن شارعاً طويلاً في إحدى مدن ‫حائل الجميلة والمناسبة لزراعة أشجار البيئة"، حيث أرفقت نورة محمد العبدالله صوراً إضافية يظهر فيها زراعة شوارع القرية بالأشجار البلاستيكية، وكذلك تزيين حديقة صغيرة ببراميل على شكل شجرة.

وردت بلدية محافظة الشنان التابعة لها القرية، عبر تغريدة على ملاحظة "السعدون"، أوضحت أنه نظراً لوجود قرية الجحفة في الدرع العربي، وشح المياه بالقرية، عملت البلدية على تزيين الشوارع بالأشجار البلاستيكية كبديل عن الأشجار الطبيعية، لتنال القرية نصيبها من الجمال، حيث إختتمت تغريدتها بـ"كما يسعدنا تلقي اقتراحاتكم ومشاركاتكم على مدار الساعة".