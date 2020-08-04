شكرا لمتابعة خبر عن متحدث التجارة يعيد التشديد على عدم دفع أي مبالغ إضافية عن سعر المنتج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعاد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، التشديد على أن السعر الموجود على المنتج في الرف يشمل ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف في تغريدة له عبر "تويتر" : " مثلاً " اشتريت كرتون عصير بـ 25 ريال " هذا السعر شامل للضريبة لاتدفع عند المحاسب أي مبلغ آخر " .

وتابع: " وفي حال احتساب الضريبة مرة أخرى عليك الإبلاغ لهيئة الزكاة والدخل فوراً 19993 ".

من جانبها، أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه يمكن التبليغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة.