شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة فتح المنافذ البرية يوم 9 أغسطس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، حقيقة ما يتم تداوله من فتح المنافذ البرية يوم 9 أغسطس الجاري.

وأوضحت المديرية، أنه " في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه " .

يشار إلى أن المنافذ البرية وجسر الملك فهد، تم فتحها لعودة المواطنين من دول الجوار فقط.