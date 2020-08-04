شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة فتح المنافذ البرية يوم 9 أغسطس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت المديرية العامة للجوازات، حقيقة ما يتم تداوله من فتح المنافذ البرية يوم 9 أغسطس الجاري.
وأوضحت المديرية، أنه " في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه " .
يشار إلى أن المنافذ البرية وجسر الملك فهد، تم فتحها لعودة المواطنين من دول الجوار فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة فتح المنافذ البرية يوم 9 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.