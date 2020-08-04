تم نقل بعضهم إلى المستشفى.. مدني جدة يفك احتجاز ١٠ أشخاص

كشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، عن أن الإدارات العامة للدفاع المدني بمحافظات المنطقة استعدت منذ وقت مبكر؛ لتنفيذ الخطط الخاصة بالأمطار، وذلك بنشر دوريات السلامة والإشراف الوقائي وفرق الإنقاذ المائي والتمركز في المحاور الرئيسية والنقاط المهمة ومواقع السدود. كما تم تفعيل غرف عمليات الطوارئ؛ لتنفيذ خطة الأمطار بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لمباشرة أعمالهم كلٌ حسب اختصاصه.

وكان عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، قد شهد يوم أمس الإثنين، تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة لغزيرة، أدت إلى جريان السيول في عدد من الأودية والشعاب.

وسجلت الحالات التالية بلاغًا عن احتجاز عدد 5 أشخاص بمجرى وادي تربة تم إخراج 3 منهم بحالة جيدة، ونقل حالتين إلى مستشفى تربة العام عن طريق الهلال الأحمر، وحالتهم مستقرة، إلى جانب احتجاز 4 أشخاص بمجرى أحد الشعاب بمركز الحشرج بمحافظة تربة، وتم إخراجهم عن طريق الدفاع المدني بصحة جيدة، فضلًا عن احتجاز شخص بمجرى وادي الخمرة (شعيب حوال) بمحافظة تربة تم إخراجه عن طريق الدفاع المدني، بصحة جيدة.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع بالالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن الأجسام المتحركة عند هبوب الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول والبقاء في أقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر وعدم ترك الأطفال بمفردهم متمنين السلامة للجميع.