السفارة السعودية في واشنطن تُحذر المواطنين من إعصار إسياس

حذّرت سفارة السعودية في واشنطن، المواطنين المقيمين في ثلاث ولايات من تحول العاصفة إسياس إلى إعصار.

وذكرت السفارة –عبر حسابها على تويتر- أنها «تود تنبيه المواطنين المتواجدين في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا، بأنه نظراً لإمكانية تحول العاصفة (Isaias) لإعصار، تأمل السفارة توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية، والتواصل مع السفارة في حال الطوارئ».

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ووصل –اليوم الثلاثاء- إعصار إسياس إلى ولاية كارولينا الشمالية، في الوقت الذي حذر فيه مركز الأعاصير الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية، أن العاصفة إسياس قد تتسبب في هياج مياه المحيط وهطول أمطار غزيرة يمكن أن يؤدي إلى فيضانات على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

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