سياسي / احباط ثلاث عمليات هجرة غير شرعية جنوب تونس



تونس 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

أحبط الحرس البحري التونسي ثلاث عمليات هجرة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية انطلاقا من السواحل الجنوبية التونسية.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم انه تم خلال العملية ايقاف 30 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة وانه تم إحالة الموقوفين على الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.

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16:21ت م

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