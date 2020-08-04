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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 475 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 68774 حالة، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 465 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مبيناً أن حالات الإصابة الـ475 تضمنت 323 حالة لمواطنين كويتيين و152 حالة لغير الكويتيين.
وبيّن أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 131 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7983 حالة.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 587 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 60326 حالة.الكويت فيروس كورونا الجديد
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 03:40 PM
إجمالي الإصابات المسجلة حتى الآن بلغ 68.774الكويت: 475 حالة جديدة بكورونا و4 وفيات
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 475 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 68774 حالة، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 465 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مبيناً أن حالات الإصابة الـ475 تضمنت 323 حالة لمواطنين كويتيين و152 حالة لغير الكويتيين.
وبيّن أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 131 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7983 حالة.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 587 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 60326 حالة.
، الكويت: 475 حالة جديدة بكورونا و4 وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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