بالفيديو.. الشيخ المطلق: 3 موانع لاستجابة الدعاء

تتعلق بالأرحام والمأكل والاستعجال..
أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، موانع الاستجابة للدعاء، مُحددًا ثلاثة موانع.
وقال المطلق، خلال استضافته على قناة «السعودية»، إن موانع الاستجابة للدعاء تشمل التالي:
أولًا: الدعاء بإثم أو قطع رحم.
ثانيًا: إذا كان مأكل الإنسان من حرام، مثل المرتشي أو بائع المخدرات وغيره.
ثالثًا: الاستعجال.. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم «إنه يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول دعوت ودعوت فلم يُسْتَجَبْ لي».
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