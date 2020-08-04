بالفيديو.. الشيخ المطلق: 3 موانع لاستجابة الدعاء

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، موانع الاستجابة للدعاء، مُحددًا ثلاثة موانع.

وقال المطلق، خلال استضافته على قناة «السعودية»، إن موانع الاستجابة للدعاء تشمل التالي:

أولًا: الدعاء بإثم أو قطع رحم.

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ثانيًا: إذا كان مأكل الإنسان من حرام، مثل المرتشي أو بائع المخدرات وغيره.

ثالثًا: الاستعجال.. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم «إنه يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول دعوت ودعوت فلم يُسْتَجَبْ لي».

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