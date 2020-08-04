بعد تداول فيديو مثير للجدل.. توضيح بشأن خروج الديدان من الأرض

أوضحت أمانة منطقة جازان، حقيقة ما تم تداوله في مقطع مصوَّرٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خروج ديدان من الأرض عقب هطول الأمطار، مشيرة إلى أن الأمر غير مقلق.

وذكرت أمانة جازان في بيان لها -عبر حسابها على تويتر- أن الديدان التي تم تداولها في مقطع فيديو بعد هطول الأمطار، لا تستوجب القلق؛ لأنها تخرج من الأرض بعد هطول الأمطار بسبب حاجتها إلى التهوية ولانخفاض درجة حرارة التربة.

وكشفت أمانة جازان، عن أنه ليس هناك حاجة لمكافحة تلك الديدان؛ لأنها تختفي بعد المطر مباشرة، وهي مخصبة للتربة، وليس لها أضرار.

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