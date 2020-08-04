الحصيني: تحسّن درجات الحرارة شمال المملكة.. وأمطار على 6 مناطق

مع هبوب رياح متفاوتة السرعة..
كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بخصوص طقس اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء؛ حيث أشار إلى تحسن في درجات الحرارة.
وقال الحصيني، عبر حسابه على موقع تويتر، إنه من المتوقَّع حدوث تحسن في درجات الحرارة، وأن يخفّ الحر عما كان عليه في الأيام السابقة على شمال المملكة.
وألمح، إلى هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان وعسير، والباحة، ونجران، إضافة إلى اليمن وعمان.
وأوضح أن هناك رياحًا متفاوتة السرعة على معظم المناطق بالمملكة.
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