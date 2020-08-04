بالصور.. العثور على «مفقود الخرج» متوفى بالصحراء

بعد عمليات بحث مكثفة
أعلنت جمعية «غوث» للتوعیة والإنقاذ، مساء الیوم الإثنین، العثور على «مفقود الخرج» متوفى في الصحراء، وقالت الجمعية عبر حسابها بتويتر: «العثور على مفقود الخرج متوفى رحمه الله»، يأتي ذلك بعد ساعات من العثور على مركبته معطلة وسط رمال الصحراء؛ حیث تم العثور علیه من قبل أحد أعضاء الجمعیة.
ووصل غرفة عمليات الجمعية صباح اليوم، بلاغ من شرطة محافظة الخرج عن شاب مفقود بضواحيها وقد باشر فريق غوث عمليات بحث مكثفة، وشكرت الجمعية كلًا من شرطة محافظة الخرج وأبطال جمعية غوث وكل الجمعيات والفرق المشاركة في العملية.
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