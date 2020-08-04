السعودية اليوم / زلزال متوسط القوة يضرب شمال العراق



بغداد 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

ضرب زلزال متوسط القوة شمال شرقي مدينة الموصل, مركز محافظة نينوى بشمال العراق, من دون أن يبلغ بوقوع خسائر أو أضرار.

وأفادت الهيئة العامة للرصد الزلزالي العراقية في بيان صحفي اليوم، أن الزلزال الذي يبعد 37 كلم إلى الشمال الشرقي من الموصل, كان بقوة 3،5 درجة على مقياس ريختر المكون من 9 درجات, وأن سكان المنطقة شعروا به.

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11:34ت م

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