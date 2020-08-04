تحذير للطلاب المبتعثين في أمريكا من إعصار إسياس

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الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى): وجه بيت الطلبة السعوديين في الولايات المتحدة الأمريكية، نداء للطلبة المبتعثين بتوخي الحذر بسبب إعصار إسياس. وجه بيت الطلبة السعوديين في الولايات المتحدة الأمريكية، نداء للطلبة المبتعثين بتوخي الحذر بسبب إعصار إسياس. وقال بيت الطلبة عبرحسابه "تويتر" بأنه على الطلبة المبتعثين والمقيمين في ولايات الساحل الشرقي توخي الحيطة والحذر ؛ لوجود تنبيه بسبب إعصار أسياس واحتمال استمراريته حتى صباح الأربعاء. وتابع التنبيه أن على الجميع إتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية.

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