جمعية تحفيظ القرآن بالجبيل تعلن 100 وظيفة معلم سعودي بدوام جزئي

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تعلن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمحافظة الجبيل عن حاجتها لشغل عدد (100) وظيفة معلم سعودي بدوام جزئي وذلك على النحو التالي: الشروط: – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة.

– متقن لتلاوة القرآن الكريم.

– إجتياز المقابلة الشخصية.

– حضور برنامج تأهيل المعلمين. Advertisements الراتب ووقت الدوام: – حلقة العصر (الراتب 1600 ريال – ساعة ونصف يومياً من الأحد إلى الأربعاء).

– حلقة المغرب (الراتب 1200 ريال – ساعة واحدة يومياً من الأحد إلى الأربعاء). طريقة التقديم: التقديم متاح حالياً من خلال تعبئة النموذج على الرابط التالي: https://bit.ly/39Ryr5A تفاصيل أكثر:

http://hqjubail.org/index_ar…





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