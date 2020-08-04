الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعلن 6 وظائف للرجال والنساء

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تعلن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن توفر (6) وظائف تقنية وإدارية للرجال والنساء في مقرها بمدينة الرياض حسب المسميات والشروط التالية:

– مسؤول امتثال الأمن السيبراني (Cyber Security Compliance Officer)

المتطلبات: بكالوريوس (نظم معلومات، علوم حاسب، أمن معلومات، أمن سيبراني) أو ما يعادلهم مع خبرة 3 سنوات وشهادات مهنية في نفس المجال.

– مسؤول حوكمة الأمن السيبراني (Cyber Security Governance Officer)

المتطلبات: بكالوريوس (نظم معلومات، علوم حاسب، أمن معلومات، أمن سيبراني) أو ما يعادلهم مع خبرة 3 سنوات وشهادات مهنية في نفس المجال.

– مسؤول إدارة مخاطر الأمن السيبراني (Cyber Security Risk Management Officer)

المتطلبات: بكالوريوس (نظم معلومات، علوم حاسب، أمن معلومات، أمن سيبراني) أو ما يعادلهم مع خبرة 3 سنوات وشهادات مهنية في نفس المجال.

– كاتب إبداعي (Creative Writer)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في مجال ذو صلة مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال ومهارات في التواصل واستخدام برامج الأوفيس.

– أخصائي تسويق (Marketing Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس في (التسويق) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمدير حساب أو محلل تسويق أو مدير تسويق ومعرفة في التهيئة لمحركات البحث.

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– مؤلف إعلانات (Copywriter)

المتطلبات: بكالوريوس في (اللغة الإنجليزية، الإعلام، الصحافة، التسويق، الاتصالات) أو ما يعادلهم مع خبرة 3 سنوات في نفس المجال أو في مجال مشابه.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

– توفر الشهادات المهنية والمهارات المطلوبة لكل وظيفة.

نبذة عن الهيئة:

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصناعي المعروفة اختصاراً بإسم سدايا (SDAIA) هي هيئة حكومية سعودية حديثة تم إنشاؤها في أغسطس 2019هـ وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويلحق بها (المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، مكتب إدارة البيانات الوطنية، مركز المعلومات الوطني) ويرتبطون معها تنظيمياً.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1441/12/13هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2CzSj0v

