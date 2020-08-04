شرطة مكة: تغريم 159 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات

بواقع 1000 ريال لكل منهم

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق 159 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كلٍ منهم 1000 ريال. اقرأ أيضًا: شرطة الرياض تطيح بـ3 أشخاص مطلوبين في 4 جرائم شرطة مكة المكرمة: توقيع الغرامات بحق 216 مخالفًا لإجراءات كورونا

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