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أشرفت أمانة منطقة المدينة المنوّرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، عن ذبح وسلخ 57,760 أضحية من الأغنام، و471 أضحية من الإبل، و134 أضحية من البقر في المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ المرخصة بمنطقة المدينة المنوّرة، وفقاً للاشتراطات الصحية والكشف البيطري على الأضاحي.
وتيسيراً على المواطنين والمقيمين بيّنت أمانة المنطقة، أنه جرى خلال هذا العام استحداث نقاط ذبح مؤقتة رُوعي فيها توزيعها على الأحياء السكنية، إضافة إلى السماح لعدد من المطابخ المؤهلة بالذبح والسلخ تفادياً لانتشار عمليات الذبح العشوائي في أماكن تفتقر للشروط الصحية والبيئية المناسبة.
وأوضحت أمانة المنطقة أن إجراءات الذبح والسلخ في المسالخ ونقاط الذبح المؤقتة والمطابخ المرخصة تتم وفق إجراءات صحية تشمل الكشف البيطري قبل الذبح وبعده، إضافة إلى وجود جزارين مؤهلين، وضمان آلية الذبح حسب الطريقة الصحيحة في بيئة نظيفة وآمنة، مع التخلص الآمن من مخلفات الذبح، حفاظاً على صحة وسلامة اللحوم، والتأكد من وصولها للمستفيد بطريقة صحية وآمنة.
جدير بالذكر أن أمانة منطقة المدينة المنوّرة خصصت عدة فرق ميدانية لمتابعة سير العمل في المسالخ والمطابخ ونقاط الذبح المؤقتة والمناطق المحيطة بها، وتكثيف أعمال فرق النظافة والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي.
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 08:41 AM
وفقاً للاشتراطات الصحية والكشف البيطري على الأضاحي قبل الذبح وبعده"أمانة المدينة المنوّرة" تُشرف على ذبح 58 ألف أضحية خلال أيام العيد
أشرفت أمانة منطقة المدينة المنوّرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، عن ذبح وسلخ 57,760 أضحية من الأغنام، و471 أضحية من الإبل، و134 أضحية من البقر في المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ المرخصة بمنطقة المدينة المنوّرة، وفقاً للاشتراطات الصحية والكشف البيطري على الأضاحي.
وتيسيراً على المواطنين والمقيمين بيّنت أمانة المنطقة، أنه جرى خلال هذا العام استحداث نقاط ذبح مؤقتة رُوعي فيها توزيعها على الأحياء السكنية، إضافة إلى السماح لعدد من المطابخ المؤهلة بالذبح والسلخ تفادياً لانتشار عمليات الذبح العشوائي في أماكن تفتقر للشروط الصحية والبيئية المناسبة.
وأوضحت أمانة المنطقة أن إجراءات الذبح والسلخ في المسالخ ونقاط الذبح المؤقتة والمطابخ المرخصة تتم وفق إجراءات صحية تشمل الكشف البيطري قبل الذبح وبعده، إضافة إلى وجود جزارين مؤهلين، وضمان آلية الذبح حسب الطريقة الصحيحة في بيئة نظيفة وآمنة، مع التخلص الآمن من مخلفات الذبح، حفاظاً على صحة وسلامة اللحوم، والتأكد من وصولها للمستفيد بطريقة صحية وآمنة.
جدير بالذكر أن أمانة منطقة المدينة المنوّرة خصصت عدة فرق ميدانية لمتابعة سير العمل في المسالخ والمطابخ ونقاط الذبح المؤقتة والمناطق المحيطة بها، وتكثيف أعمال فرق النظافة والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي.
، "أمانة المدينة المنوّرة" تُشرف على ذبح 58 ألف أضحية خلال أيام العيد ،
المصدر : الخليج 365
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