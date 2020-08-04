

كانبيرا 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

سجلت ولاية فيكتوريا الاسترالية 439 حالة اصابة جديدة بفيروس

واعلن رئيس حكومة الولاية دانيال اندروز عن عقوبات جديدة أكثر صرامة بحق الأشخاص الذين يخرقون قواعد الحجر الصحي الخاصة بالإغلاق تتضمن غرامات مالية تصل قيمتها الى خمسة الاف دولار استرالي.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في استراليا الى 18318 اصابة تعافى منها 10618 شخصا.

// انتهى //

06:54ت م

0008



كانبيرا 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسسجلت ولاية فيكتوريا الاسترالية 439 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في ال 24 ساعة الماضية و 11 حالة وفاة مما يرفع عدد الوفيات في الولاية الى 147 وفي استراليا الى 232 حالة وفاة.واعلن رئيس حكومة الولاية دانيال اندروز عن عقوبات جديدة أكثر صرامة بحق الأشخاص الذين يخرقون قواعد الحجر الصحي الخاصة بالإغلاق تتضمن غرامات مالية تصل قيمتها الى خمسة الاف دولار استرالي.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في استراليا الى 18318 اصابة تعافى منها 10618 شخصا.// انتهى //06:54ت م0008

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في استراليا الى 232 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.