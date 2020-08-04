السعودية اليوم / ليبيا تعلن عن تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10



طرابلس 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 من اغسطس 2020 م واس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل رقما قياسات سواء في الوفيات بفيروس

وبحسب بيان المركز اليوم الثلاثاء ، فقد سجلت ليبيا 226 إصابة جديدة بالفيروس، فضلا عن تسجيل 10 حالات وفاة، وحالتي شفاء.

ولفت البيان إلى أن نتائج العينات أظهرت سلبية 931 عينة، فيما أصيب 226 حالة بفيروس كورونا، منهم 101 حالة جديدة، و125 حالة لمخالطين.

وبهذه النتائج يبلغ إجمالي الإصابات بفيروس «كوفيد-19» في ليبيا 4063، منها 3345 حالة نشطة، و625 من المتعافين، و93 حالة وفاة.

// انتهى //

06:53ت م

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طرابلس 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 من اغسطس 2020 م واسأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل رقما قياسات سواء في الوفيات بفيروس كورونا أو الإصابات.وبحسب بيان المركز اليوم الثلاثاء ، فقد سجلت ليبيا 226 إصابة جديدة بالفيروس، فضلا عن تسجيل 10 حالات وفاة، وحالتي شفاء.ولفت البيان إلى أن نتائج العينات أظهرت سلبية 931 عينة، فيما أصيب 226 حالة بفيروس كورونا، منهم 101 حالة جديدة، و125 حالة لمخالطين.وبهذه النتائج يبلغ إجمالي الإصابات بفيروس «كوفيد-19» في ليبيا 4063، منها 3345 حالة نشطة، و625 من المتعافين، و93 حالة وفاة.// انتهى //06:53ت م0006

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