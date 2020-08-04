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توقعات بتحول عاصفة «أساياس» إلى إعصار ... والسفارة تحذر

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نبهت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية المواطنين المتواجدين في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا، توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية ، نظراً للتحذير الذي أصدره مركز الأعاصير الوطني ، في إمكانية تحول العاصفة اساياس لاعصار .

كما ذكر مركز الأعاصير الوطني ، أن العاصفة إيسياس

من المتوقع أن يصل اليابسة إلى قوة الأعاصير أو بالقرب منها الليلة ، وسوف تجلب أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة على نطاق واسع إلى أجزاء كثيرة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة حتى صباح الأربعاء.

فيما تأمل السفارة من المواطنين الحذر وأخذ الحيطة في تلك المناطق والتواصل مع السفارة في حال الطوارئ. حفظ الله الجميع.

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