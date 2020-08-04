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تراجع جديد بوفيات وإصابات كورونا في مصر
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أمس الاثنين، تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولًا من 167 الأحد، في حين بلغت الوفيات 23 حالة مقابل 31 في اليوم السابق.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد: إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 94640 حالة، من ضمنهم 44066 حالة تم شفاؤها، و4888 حالة وفاة”.
ورفعت مصر، منذ أواخر يونيو، معظم إجراءات العزل العام التي فرضتها منتصف مارس لاحتواء تفشي الفيروس.
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