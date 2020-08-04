شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جازان عن الديدان المنتشرة: " ليس لها أضرار " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):أصدرت أمانة منطقة جازان بيانا توضيحيا بشأن مقطع فيديو متداول لديدان تخرج من باطن الأرض بعد هطول الأمطار.
وأكدت الأمانة أن الأمر لا يستوجب القلق، موضحة أن تلك الديدان مخصبة للتربة وليس لها أي أضرار.
وأشارت إلى أن الديدان تخرج على سطح الأرض بعد هطول الأمطار بسبب حاجتها للتهوية ولانخفاض درجة حرارة التربة، لافتة إلى أنه ليس هناك حاجة لمكافحتها لأنها تختفي بعد المطر مباشرة.
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