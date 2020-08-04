شكرا لمتابعة خبر عن " نزاهة " تتفاعل مع شكاوى غرق شوارع جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تفاعلت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد " نزاهة " مع شكوى مواطن من غرق شوارع جازان عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، متسائلا عن كيفية تقديم بلاغ.

وردت الهيئة بقولها: " نرصد كل ما يُنشر في وسائل الإعلام عن قضايا الفساد، ويتم التحقق منها "،موضحة أن طلب الهيئة من المواطنين التقدم ببلاغ يأتي من باب التعاون، ولتمكن من المتابعة.

وأعاد ما شهدته شوارع جازان التساؤلات حول مشروع تصريف مياه الأمطار في ظل اعتماد نسبي على صهاريج تصريف مياه الأمطار في كثير من الشوارع.