تقرير للأمم المتحدة: كوريا الشمالية تواصل تطوير برنامج الأسلحة النووية المزيد

أفاد تقرير سري للأمم المتحدة، اطلعت عليه وكالة رويترز الثلاثاء، بأن كوريا الشمالية تواصل تطوير برنامجها للأسلحة النووية.

وأوضح التقرير أن تقييم عدة دول لبرنامج بيونج يانج النووي هو أنها "طورت على الأرجح أجهزة نووية مصغرة لتركيبها على الرؤوس الحربية لصواريخها الباليستية".

وقال التقرير، الذي وضعه خبراء مستقلون يراقبون تطبيق عقوبات الأمم المتحدة، إن الدول، التي لم يحددوها بالأسم، تعتقد أن التجارب النووية الست السابقة التي أجرتها كوريا الشمالية ساعدت على الأرجح في تطوير أجهزة نووية مصغرة.

ولم تجر بيونج يانج تجارب نووية منذ سبتمبر/ أيلول 2017.

Advertisements

وقُدم التقرير إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد قال مؤخرا، إنه لن تكون هناك مزيد من الحروب، مؤكدا أنه أسلحة بلاده النووية تضمن سلامتها ومستقبلها رغم الضغوط الخارجية المستمرة والتهديدات العسكرية.



وأضاف كيم، أن بلاده طورت أسلحة نووية كي تنال "قوة مطلقة" لدرء خطر اندلاع نزاع مسلح آخر، مؤكدا على الطبيعة الدفاعية للبرامج.

وأوضح أن بيونج يانج أصبحت الآن قادرة على الدفاع عن أنفسها في مواجهة أي شكل من أشكال الضغط الزائد والتهديدات العسكرية من القوى الاستعمارية والمعادية.

والمحادثات حول الترسانة النووية لبيونج يانج مع واشنطن متوقفة منذ فشل قمة هانوي مطلع 2019، على خلفية التنازلات التي يمكن لكوريا الشمالية ان تقدمها مقابل تخفيف العقوبات.