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الحشرات ومخالفات أخرى تُغلق منشأة غذائية في مكة المكرمة

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2020-08-04

الحشرات ومخالفات أخرى تُغلق منشأة غذائية في مكة المكرمة

بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات، متمثلة في بلدية الغزة الفرعية في منطقة مكة المكرمة، الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية، حيث أسفرت الجولات عن إغلاق منشأة مخالفة.

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وبحسب ما ذكرت أمانة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها بموقع تويتر، تم إغلاق المنشأة المخالفة بسبب وجود حشرات وتدني مستوى النظافة العامة، وأيضًا سوء تداول المواد الغذائية، بالإضافة إلى وجود لحوم محضرة مسبقًا.

وقالت الأمانة: إنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بشأن المنشأة المخالفة.



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