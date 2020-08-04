، "الرشيد" يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح الحج وتميزه ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال لـ"الخليج 365": المملكة رائدة العالم الإسلامي وخدمتها للحرمين محل تقدير المسلمين

رفع رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظه الله- على توفيق الله عز وجل ونجاح الحج في هذا العام, كما هنأهما بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلاً الله أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ونوه "الرشيد" في تصريح لـ"الخليج 365" بما نفذته المملكة من إقامة الحج بأعداد محدودة جداً ورسم خطة تنفيذية لتطبيق البروتوكولات الوقائية لحماية الحجاج بكل مهنية واقتدار ساهمت في تميز الحج رغم جائحة كورونا التي عانت من دول عظمى.

وأضاف: إن ما تحقق خلال الحج هو تتويج للجهود الكبيرة التي قدمتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وهي محل تقدير جميع الحجاج, وما رأينا من جهود عظيمة من تنظيم سلس وتطبيق للإجراءات الصحية لتحقيق السلامة لضيوف الرحمن وهذا ما حصل ولله الحمد والمنة.

وثمَّن عبدالعزيز الرشيد بما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام للقطاع الاقتصادي والتجاري، بما يسهم في بناء مجتمع واقتصاد معرفي يواكب ويدعم التنمية في المملكة وتطورها ويسير بها بخطى ثابتة نحو رؤية المملكة 2030.

وفي الختام دعا رئيس مجلس إدارة شركة الإتقان العقارية المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها ونهضتها وعزها ورخائها، وأن يعيننا على تحقيق تطلعات ولاة الأمر وطموحاتهم، وأن يسبغ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الصحة والعافية ويحفظهم من كل مكروه.