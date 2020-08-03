، وزير الرياضة يوجِّه بإقامة "ممر شرفي" لأبطال الصحة والأمن في مباريات "الجولة الـ23" بالدوري ،

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وجَّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بإقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن، بمشاركة جميع الحكام ولاعبي الفِرق، وذلك في جميع مباريات الجولة الـ23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستنطلق غدًا.
يأتي ذلك تقديرًا للجهود العظيمة والكبيرة التي قامت بها مختلف القطاعات الأمنية والصحية خلال الفترة الماضية في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID – 19) حفاظًا على سلامة المواطن والمقيم في السعودية، وتجسيدًا للقيم الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية المناطة بالوزارة بإداراتها وقطاعاتها كافة، وتقديرًا منها للجهود العظيمة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الصحة والأمن طوال هذه الفترة، التي ستسهم ـ بإذن الله تعالى ـ في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في السعودية.وزارة الرياضة فيروس كورونا الجديد
وزير الرياضة يوجِّه بإقامة "ممر شرفي" لأبطال الصحة والأمن في مباريات "الجولة الـ23" بالدوريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-03
وجَّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بإقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن، بمشاركة جميع الحكام ولاعبي الفِرق، وذلك في جميع مباريات الجولة الـ23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستنطلق غدًا.
يأتي ذلك تقديرًا للجهود العظيمة والكبيرة التي قامت بها مختلف القطاعات الأمنية والصحية خلال الفترة الماضية في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID – 19) حفاظًا على سلامة المواطن والمقيم في السعودية، وتجسيدًا للقيم الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية المناطة بالوزارة بإداراتها وقطاعاتها كافة، وتقديرًا منها للجهود العظيمة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الصحة والأمن طوال هذه الفترة، التي ستسهم ـ بإذن الله تعالى ـ في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في السعودية.
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
11:46 PM
تنطلق غدًا تقديرًا للجهود العظيمة والكبيرة لمختلف قطاعاتهم خلال الفترة الماضية
وجَّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بإقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن، بمشاركة جميع الحكام ولاعبي الفِرق، وذلك في جميع مباريات الجولة الـ23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستنطلق غدًا.
يأتي ذلك تقديرًا للجهود العظيمة والكبيرة التي قامت بها مختلف القطاعات الأمنية والصحية خلال الفترة الماضية في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID – 19) حفاظًا على سلامة المواطن والمقيم في السعودية، وتجسيدًا للقيم الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية المناطة بالوزارة بإداراتها وقطاعاتها كافة، وتقديرًا منها للجهود العظيمة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الصحة والأمن طوال هذه الفترة، التي ستسهم ـ بإذن الله تعالى ـ في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في السعودية.
، وزير الرياضة يوجِّه بإقامة "ممر شرفي" لأبطال الصحة والأمن في مباريات "الجولة الـ23" بالدوري ،
المصدر : الخليج 365
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