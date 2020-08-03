، 268 طبيبًا يحضرون مباريات كرة القدم السعودية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي اكتمال استعداداتها لاستئناف المسابقات الكروية في المملكة بعد توقف دام 143 يومًا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.
وكشفت اللجنة عدد الأطباء المقرر وجودهم عقب رفع تعليق الأنشطة الرياضية في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى وكأس الملك، حيث سيوجد 268 طبيبًا في 204 مباريات سيتم توزيعهم على 33 ملعبًا في 29 مدينة ومحافظة.
وأوضحت اللجنة أن كل طبيب يقدم الدعم والمشورة حول تطبيق البروتوكولات الاحترازية، لمواجهة جائحة كورونا، على أن يتم الرفع بتقرير حول مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتطبيق بروتوكول العودة إلى المباريات لغرفة التحكم والسيطرة في الاتحاد السعودي لكرة القدم.فيروس كورونا الجديد الاتحاد السعودي لكرة القدم
268 طبيبًا يحضرون مباريات كرة القدم السعوديةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-03
أعلنت اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي اكتمال استعداداتها لاستئناف المسابقات الكروية في المملكة بعد توقف دام 143 يومًا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.
وكشفت اللجنة عدد الأطباء المقرر وجودهم عقب رفع تعليق الأنشطة الرياضية في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى وكأس الملك، حيث سيوجد 268 طبيبًا في 204 مباريات سيتم توزيعهم على 33 ملعبًا في 29 مدينة ومحافظة.
وأوضحت اللجنة أن كل طبيب يقدم الدعم والمشورة حول تطبيق البروتوكولات الاحترازية، لمواجهة جائحة كورونا، على أن يتم الرفع بتقرير حول مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتطبيق بروتوكول العودة إلى المباريات لغرفة التحكم والسيطرة في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
11:46 PM
أعلنت اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي اكتمال استعداداتها لاستئناف المسابقات الكروية في المملكة بعد توقف دام 143 يومًا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.
وكشفت اللجنة عدد الأطباء المقرر وجودهم عقب رفع تعليق الأنشطة الرياضية في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى وكأس الملك، حيث سيوجد 268 طبيبًا في 204 مباريات سيتم توزيعهم على 33 ملعبًا في 29 مدينة ومحافظة.
وأوضحت اللجنة أن كل طبيب يقدم الدعم والمشورة حول تطبيق البروتوكولات الاحترازية، لمواجهة جائحة كورونا، على أن يتم الرفع بتقرير حول مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتطبيق بروتوكول العودة إلى المباريات لغرفة التحكم والسيطرة في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
، 268 طبيبًا يحضرون مباريات كرة القدم السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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