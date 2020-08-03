«الأرصاد» تعلن طقس الثلاثاء: أمطار رعدية على 5 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الثلاثاء، مشيرة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية، من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»، إنه يتوقع استمرار هطول الأمطار على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، إلى جانب ارتفاع الموج بين نصف متر إلى متر ونصف، أما البحر فسيكون خفيفًا إلى متوسط الموج.

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وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الثلاثاء:

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