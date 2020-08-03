الأمير فيصل بن فرحان يبحث مستجدات مع نظيريه النرويجي والإسباني

عبر اتصالين هاتفيين منفصلين..
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بوزيرة خارجية مملكة النرويج السيدة ايني إريكسون.
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض تطورات القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
كما أجرى «بن فرحان» اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بوزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا السيدة أرانتشا غونزاليس لايا .
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، علاوة على مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
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