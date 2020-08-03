

أثينا 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 3 أغسطس 2020 م واس

سجّلت اليونان حالتي وفاة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان لها اليوم إلى أنه سُجّلت أيضاً 77 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات إلى 4737 حالةً.

// انتهى //

21:53ت م

0119



أثينا 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 3 أغسطس 2020 م واسسجّلت اليونان حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 210 حالات.وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان لها اليوم إلى أنه سُجّلت أيضاً 77 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات إلى 4737 حالةً.// انتهى //21:53ت م0119

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليونان تسجّل حالتي وفاة و 77 إصابةً بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.