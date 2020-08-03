سعودي يدعي أنه “المهدي المنتظر”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 3 أغسطس 2020 08:15 مساءً - انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن سعودي يزعم أنه المهدي المنتظر، واصفا مخالفيه بالمنافقين.

وأثار المسن السعودي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة والعالم العربي، بعدما ظهر في مقطع فيديو يزعم فيه أنه المهدي المنتظر.

ووثق الفيديو لظهور رجل بلحية بيضاء، يقف أمام الكاميرا في غرفة منزله ، ليعلن أنه المهدي المنتظر، ويطالب بالإيمان به، معتبرا الرافضين لذلك، بأنهم قد كفروا بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

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وتفاعل الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، مع مقطع الفيديو، وسط تعليقات ساخرة من قبل كثيرين.

وعلق أحد رواد تويتر :” حسب ما وصلني هذا محمد بن سالم الشهري من منطقة ثربان بتهامة خريج كلية الشريعة.

وأضاف أنه كان يعمل بالنيابة العامة ثم عمل في المحاماة الرجل عند من يعرفه فيه من الصلاح والصدق والطيبة.

