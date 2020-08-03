شكرا لمتابعة خبر عن استشاري أمراض معدية: المؤشرات تؤكد قرب وجود العلاج لكورونا " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): علق استشاري أمراض معدية على تصريحات منظمة الصحة العالمية بشأن عدم وجود حل لفيروس علق استشاري أمراض معدية على تصريحات منظمة الصحة العالمية بشأن عدم وجود حل لفيروس كورونا المستجد. وقال الاستشاري خلال حواره في قناة الإخبارية:" لدينا أمل والمؤشرات تؤكد قرب وجود العلاج الفيروس المستجد ". ولفت الاستشاري إلى أن علاج كورونا قد يكون بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة شهور، موضحا:" بدون التطعيم الفيروس ينتشر ويتفشى ولن ينتهي إلا بالتطعيم ". https://mobile.twitter.com/alekhbariyatv/status/1290311402499059718?s=12

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