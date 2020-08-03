شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأهالي يصطفون على ضفاف وادي نجران للاستمتاع بالأجواء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

اصطف أهالي نجران، اليوم الأثنين، على ضفاف وادي نجران للاستمتاع بالأجواء.

ووثق مقطع فيديو تواجد عدد من الأهالي مع التزامهم بالتباعد الاجتماعي على ضفاف الوادي للاستمتاع بالأجواء الرائعة التي خلفتها أمطار الخير.

وشهدت عدد من مناطق المملكة هطول الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة الأيام الماضية.