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شكرا لمتابعة خبر عن نقل عسير يباشر الانهيارات الصخرية على عقبة ضلع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):تسببت الأمطار التي تهطل على منطقة عسير في حدوث انهيارات صخرية في طريق عقبة ضلع الرابط بين مدينة أبها ومحافظة الدرب مما أدى إلى تعطل الحركة المرورية بالعقبة .
وقد باشر فرع وزارة النقل بعسير ، بقيادة المهندس مطلق الشراري مدير عام الفرع ، أعماله في إزالة الصخور والقيام بأعمال النظافة والصيانة لعدد من المواقع المتضررة بالعقبة ، حيث كثف فرع الوزارة جهوده وسخر كافة معداته وكوادره البشرية لإزالة هذه الانهيارات وإعادة الحركة المرورية بالعقبة إلى طبيعتها .
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