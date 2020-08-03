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نقل عسير يباشر الانهيارات الصخرية على عقبة ضلع

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الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

تسببت الأمطار التي تهطل على منطقة عسير في حدوث انهيارات صخرية في طريق عقبة ضلع الرابط بين مدينة أبها ومحافظة الدرب مما أدى إلى تعطل الحركة المرورية بالعقبة .

وقد باشر فرع وزارة النقل بعسير ، بقيادة المهندس مطلق الشراري مدير عام الفرع ، أعماله في إزالة الصخور والقيام بأعمال النظافة والصيانة لعدد من المواقع المتضررة بالعقبة ، حيث كثف فرع الوزارة جهوده وسخر كافة معداته وكوادره البشرية لإزالة هذه الانهيارات وإعادة الحركة المرورية بالعقبة إلى طبيعتها .

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