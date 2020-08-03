شاهد : الحجاج ينهون مناسك الحج لهذا العام ويودعون "البيت العتيق"

أنهى حجاج بيت الله الحرام موسم الحج هذا العام 2020، بوداع البيت العتيق بعد أداء طواف الوداع لتكون آخر ما تراه أعينهم هذا البيت العتيق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية.

وشهدت لحظات الوداع بين الحجاج دموع الفراق و طاعة وقرباً من الرحمن داعين الله أن يتقبل منهم حجهم، وفق صحيفة عكاظ السعودية.

ويوم أمس، أدى الحجاج طواف الوداع في مكة المكرمة، متبّعين مسارات تراعي التباعد الاجتماعي، في ختام موسم حج كان الأصغر في التاريخ الحديث في إطار مساعي السلطات السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت السلطات الصحية السعودية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بكورونا المستجد في المشاعر المقدسة خلال أيام الحج.

لكن السلطات ذكرت أنه سيكون على الحجاج، المقيمين جميعهم داخل المملكة، الخضوع لحجر صحي إلزامي بعد انتهاء المناسك.

وأدى نحو 10 آلاف مسلم فقط الفريضة هذا العام، مقارنة بـ2.5 مليون شخص شاركوا في حج العام الماضي، بحسب "سكاي نيوز".

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وأتم الحجاج الذين وضعوا كمامات رمي الجمرات الثلاث في منى قرب مكة في اليوم الأخير من الحج، وفق ما أفادت وسائل إعلام سعودية رسمية.

وبدلا من جمع الحصى بأنفسهم، كما جرت العادة في السنوات السابقة، قدّمت لهم السلطات حصوات معقّمة داخل أكياس في إطار إجراءات منع تفشي كوفيد-19.

وعاد الحجاج إلى المسجد الحرام في مكة لاحقا الأحد لأداء طواف الوداع.

وتعيّن على الحجاج هذا العام إبقاء مسافة محددة بإشارات على الأرض في محيط الكعبة.

وأفاد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، بأن إقامة الحج هذا العام أوجب "جهودا مضاعفة" على السلطات بسبب فيروس كورونا المستجد رغم قلّة أعداد الحجاج.

وعادة، يتكبّد الحاج تكاليف الفريضة وتبلغ آلاف الدولارات، لكن الحكومة السعودية غطّت تكاليف جميع الحجاج هذا العام بما يشمل الوجبات والإقامة والرعاية الصحية، وفق ما أفاد أشخاص أدوا المناسك.