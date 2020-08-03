السعودية | “الصحة” تعلن تسجيل 1258 إصابة ,1972 حالة تعافٍ جديدة من “كورونا”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الصحة” تعلن تسجيل 1258 إصابة ,1972 حالة تعافٍ جديدة من “كورونا” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 03 أغسطس 2020، تسجيل 1972 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 242053 حالة وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1258 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 280093 حالة . و تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2949 حالة وفاة “رحمهم الله”.

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